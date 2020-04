Koronawirus. Polska. Łukasz Szumowski o obchodach katastrofy smoleńskiej: odstępy mogły być większe

W obchodach 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej uczestniczyło kilkunastu polityków obozu władzy. Wielu stało blisko siebie. Komentatorzy zwracają uwagę, że doszło do naruszenia wprowadzonych przez rządzących zaleceń. Z powodu koronawirusa w Polsce rekomenduje się, aby zachować około dwóch metrów dystansu. Dodatkowo obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej dwóch osób.

Do sprawy odniósł się w Radiu Zet minister zdrowia. - To rocznica tragedii, która dotknęła Polskę. Zginęli nie tylko prezydent i małżonka. Zawsze setki osób uczestniczyły w tych uroczystościach. Teraz pan premier Mateusz Morawiecki w imieniu całego rządu składał wieniec, było to raptem kilkanaście osób - tłumaczył Łukasz Szumowski.