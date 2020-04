Koronawirus w Polce. Wiceminister Michał Wójcik tłumaczy się z obchodów katastrofy smoleńskiej

- Wiele czynności trzeba było powtarzać. Dzisiaj wkraczamy w finalną fazę. Raport będzie przygotowany przez międzynarodową komisję. Będzie się opierał na opiniach, które posiada Prokuratura Krajowa. Jest około 100 orzeczeń przedstawionych przez lekarzy medycyny sądowej i innych dziedzin oraz specjalistów z różnych krajów - tłumaczył Wójcik. Nie chciał jednak podać terminu. - To byłoby z mojej strony niepoważne - skomentował.

Wiceszef sprawiedliwości odniósł się do obchodów 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie. W uroczystościach uczestniczyło kilkunastu polityków, co miało być naruszeniem przepisów dotyczących zgromadzeń, które zostały wprowadzone w wyniku trwającej epidemii koronawirusa w Polsce. Polityk wskazywał, że był tam "zawodowo, a nie prywatnie".

- Staraliśmy się zachować dwa metry odległości. Chcę powiedzieć, że wszystko odbyło się zgodnie z przepisami. Ubolewam, że znowu w tym zakresie przetacza się dyskusja przez media. Zupełnie niepotrzebnie. Byli tam dziennikarze oraz fotoreporterzy i w życiu by mi nie przyszło do głowy, żeby ich oskarżać, że naruszają rozporządzenie. Oni wykonują swój zawód przekazując informacje. To niepoważne - podsumował.