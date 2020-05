Koronawirus. Polacy utknęli na lotnisku w Pradze. W Czechach obowiązują ograniczenia wjazdu do tego kraju

Dwóch Polaków wracając do kraju tranzytem przez Czechy utknęło na lotnisku w Pradze. Udało im się wyruszyć w dalszą drogę dopiero po interwencji polskiego konsula. Władze ostrzegają, że z powodu epidemii koronawirusa obowiązują ograniczenia dotyczące wjazdu do tego kraju. Są one rygorystycznie przestrzegane.

