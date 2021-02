Koronawirus pod kontrolą? Najnowsze badania napawają optymizmem

Z badań szkockich naukowców wynika, że szczepionki na covid-19 stosowane w Wielkiej Brytanii mogą aż o 94 proc. Co ciekawe, naukowcy porównywali zarówno zaszczepionych preparatem Pfizera, jak i szczepionką od AstraZeneca . Wyniki drugiej grupy były lepsze.

Szczepionka na koronawirusa od AstraZeneca skuteczniejsza niż Pfizera

Z opublikowanych badań wynika, że po upływie czterech tygodni od przyjęcia pierwszej dawki szczepionki AstraZeneca ryzyko przyjęcia pacjenta do szpitala zmniejszyło się o 94 proc. Nieco gorsze statystyki odnotowano w przypadku szczepionki firmy Pfizer. W tym przypadku ryzyko hospitalizacji spadło o 85 proc. między 28 a 34 dniem od zaszczepienia.

Profesor Aziz Sheikh stwierdził, że "te wyniki są bardzo zachęcające i dały nam wspaniałe powody do optymizmu w przyszłości".

Chris Robertson, profesor epidemiologii zdrowia publicznego na Uniwersytecie w Strathclyde, powiedział, że "te wczesne wyniki krajowe dają powód do większego optymizmu co do kontroli epidemii".