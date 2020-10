Koronawirus. Piotr Mueller: liczymy na konstruktywną krytykę

We wtorek po południu dojdzie do telekonferencji premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami opozycji. Rozmowa będzie dotyczyła opanowania epidemii koronawirusa w Polsce. - Liczę, że to będzie konstruktywna krytyka z ich strony, bo ostatnie argumenty można szybko zbić. Kwestia małej liczby lekarzy to spadek, jaki odziedziczyliśmy po naszych poprzednikach. Proces kształcenia medyków to przecież kilka lat. Następnie respiratory - sytuacja jest dobra i nie ma zagrożenia - mówił w TVP1 Piotr Mueller.