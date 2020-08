Koronawirus. PCPM odpowiada na apel WHO. Ratownicy lecą do Afryki

Koronawirus. Afryka walczy z pandemią

Ostatnio ratownicy z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej zaangażowali się w ratowanie sytuacji na Bliskim Wschodzie. Udali się oni do Libanu , gdzie doszło do wybuchu w bejruckim porcie. Miasto uległo znacznemu zniszczeniu, 300 tys. osób pozostało bez dachu nad głową.

Rok w Afryce

Obecnie najwięcej zachorowań na kontynencie jest w RPA. Na południu odnotowano aż 611 tys. przypadków zakażenia koronawirusem. Kraj znajduje się na 5. miejscu (przodują USA i Brazylia) światowej liczby przypadków COVID-19. Jednak wyniki nie są do końca znane i - co najważniejsze - precyzyjne.

Koronawirus. Dobra informacja na froncie walki z wirusem

Mimo to z Afryki napływa także pozytywna informacja. We wtorek Afrykańska Regionalna Komisja Certyfikacji (ARCC) ogłosiła, że kontynent jest wolny od polio. To choroba wywołana przez wirusa, która dotyka dzieci poniżej 5. roku życia. Choroba jest nieuleczalna i może doprowadzić do trwałego paraliżu dziecka. Jedynym warunkiem, aby ustrzec się przed wirusem jest szczepionka.