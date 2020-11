Koronawirus. Papież Franciszek o osobach, które cierpią przez COVID-19

Rozmyślania papieża dotyczące koronawirusa to fragmenty książki, która ma się ukazać w grudniu m.in. we Włoszech i kilku innych krajach. Publikacja nosi tytuł "Znów zaczynamy marzyć. Droga ku lepszej przyszłości". Franciszek w rozmowie z dziennikarzem podzielił się m.in. trzema sytuacjami, które przypominają mu COVID-19. Ojciec Święty mówi o "osobistych chwilach samotności" - podaje vaticannews.va.

Papież Franciszek o doświadczeniu z przeszłości. "Pytałem, czy umrę"

Pierwsza sytuacja dotyczy okresu, kiedy Jorge Bergoglio miał 21 lat i przebywał w seminarium w Buenos Aires. Przyszły papież zachorował wtedy na infekcję płuc. To doświadczenie dało mu wyobrażenie o tym, jak czują się obecnie osoby, które mają problemy z oddychaniem i są podłączone do respiratora. - Pamiętam, jak przytulałem mamę i mówiłem: powiedz mi, czy umrę - wspomina Franciszek.

Duchowny zaznaczył, że ważne jest unikanie "taniego pocieszenia". W tamtym okresie wiele osób składało mu puste obietnice powrotu do zdrowia, mimo że robiły to z dobrymi intencjami. Ojciec Święty ujawnia, że słowa jednej z zakonnic nauczyły go, żeby podczas odwiedzania chorych mówić jak najmniej. Papież mówił też o swoim pobycie w Niemczech w 1986 r. Wówczas poczuł się "wygnany", bo przez samotność czuł, że nie należy do społeczności.