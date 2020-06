Koronawirus. Otwarte granice wewnętrzne UE. Nie wszędzie nas jednak chcą

Od północy nie obowiązują już kontrole graniczne na granicach z Niemcami, Czechami i Słowacją, a od godz. 9 w piątek - z Litwą. - To oznacza zniesienie kontroli sanitarnej i brak obowiązku kwarantanny. Wracamy do stanu sprzed 15 marca, czyli do swobodnego podróżowania - mówi w rozmowie z RMF FM por. Agnieszka Golias, rzeczniczka prasowa Straży Granicznej.