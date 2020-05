Koronawirus. Odmrażanie gospodarki w Polsce. Od poniedziałku otwarte m. in. galerie handlowe

W poniedziałek rozpoczął się kolejny etap odmrażania gospodarki w Polsce. Działalność wznowiły m. in. galerie handlowe, markety budowlane, a także niektóre placówki kultury i gabinety fizjoterapeutyczne. We wszystkich tych obiektach obowiązują jednak szczególne zasady sanitarne, wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa w Polsce.

Koronawirus. Odmrażanie gospodarki w Polsce. Odmienione galerie handlowe

W ramach kolejnego etapu odmrażania gospodarki od poniedziałku znowu zaczęły funkcjonować galerie handlowe, markety budowlane i sklepy meblarskie, zamknięte w związku z epidemią koronawirusa w Polsce. Ich otwarcie jednak zostało obwarowane całą listą zasad, które w praktyce powodują, że idąc do galerii handlowych możemy ich nie poznać.

Tym, co rzuca się w oczy w pierwszej kolejności jest to, że galerie wznowiły działalność w dość ograniczonym zakresie. Nadal bowiem zamknięte będą wszystkie strefy aktywności fizycznej (siłownie, sale i place zabaw, parki trampolin), kina oraz tzw. wyspy handlowe. Punkty gastronomiczne co prawda będą mogły być otwarte, ale obowiązuje zakaz spożywanie posiłków na całym terenie galerii, jedzenie więc będziemy mogli zabrać wyłącznie na wynos. Strefa gastronomiczna musi być też wydzielona widoczną barierą oddzielającą, a na każdych 15 m. kw. może znajdować się tylko jedna osoba. Nieczynne będą też wszelkie fontanny, a także miejsca służące do przechowywania ubrań i przedmiotów np. szatnie.

Z punktu widzenia klienta zmiany zaczynają się już na parkingu. Wprowadzony został obowiązek parkowania samochodów na co drugim miejscu, chyba, że jest to niemożliwe, wtedy należy zachować dystans podczas wsiadania i wysiadania. Bardzo istotne jest zachowanie 2 -metrowego odstępu między osobami. Dotyczy to zarówno przemieszczania się, jak i stania w kolejkach, a także dystansu koniecznego między klientami a personelem sklepów czy gastronomii.

W galeriach, tak jak innych miejscach publicznych, trzeba nosić maski ochronne niezbędne w walce z epidemią koronawirusa w Polsce. Zarządca każdej takiej placówki handlowej na obowiązek zapewnić przynajmniej jeden punkt, gdzie można je kupić. Może to być stoisko handlowe, ale także np. automat do sprzedaży maseczek. Sklepy mają również obowiązek zapewnić jednorazowe rękawiczki ochronne, które klienci koniecznie muszą nosić. Personel sklepów będzie nadzorował, czy faktycznie oni to robią. W placówkach handlowych będą musiały być również zainstalowane pojemniki z płynem dezynfekujących w maksymalnie dużej ilości. Obowiązkowo przy wszystkich wejściach, również wewnętrznych, a także przy kasach i toaletach.

Na personelu sklepów ciążą też dodatkowe zadania. Po każdym kliencie musi być zdezynfekowany terminal płatniczy, a regularnie, przynajmniej kilka razy w ciągu dnia, powierzchnie, których dotykają klienci takie jak np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

Nie będzie można również roznosić ulotek, organizować wydarzeń promocyjnych a także innych akcji, które mogą spowodować zgromadzenie większej liczby osób w jednym miejscu.

Koronawirus. Odmrażanie gospodarki w Polsce. Otwarcie gabinetów fizjoterapii

Od poniedziałku, w ramach kolejnego etapu odmrażania gospodarki, znowu będzie można korzystać z zabiegów fizjoterapeutycznych. Tu również jednak obowiązują pewne ograniczenia sanitarne, wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa w Polsce. Wizyty muszą być umawiane w odpowiednich odstępach czasu, a fizjoterapeuci muszą stosować środki ochrony indywidualnej. Oprócz tego po każdym pacjencie musi być dezynfekowane pomieszczanie oraz wykorzystywany sprzęt.

Wymogi te oznaczają, że nadal niedostępne będą zabiegi wymagające wykorzystania sprzętu, którego sterylizacja jest wyjątkowo skomplikowana. Dlatego cały czas nie będzie można korzystać z takich zabiegów jak ultradźwięki, prądo- i światłolecznictwo, pole magnetyczne czy hydroterapia.

Koronawirus. Odmrażanie gospodarki w Polsce. Zaczynają działać hotele

W ramach kolejnego etapu odmrażania gospodarki od poniedziałku będą mogły działać znowu hotele i inne obiekty oferujące noclegi. Będzie mogła z nich jednak korzystać jednocześnie ograniczona liczba gości. Nocować będzie mogło dwa razy więcej osób, niż w danym obiekcie jest pokojów. Niedostępne będą jednak pomieszczania w których goście mogą przebywać wspólnie np. baseny, sauny, a także bary czy restauracje. Można jednak roznosić jedzenie do pokojów i tyko tam mogą one być spożywane posiłki.

Koronawirus. Odmrażanie gospodarki w Polsce. Otwarcie placówek kulturalnych

Oprócz handlu czy usług, od poniedziałku wracają także instytucje kultury, zamknięte z powodu epidemii koronawirusa w Polsce. W ramach kolejnego etapu odmrażania gospodarki otwarte mogą zostać takie placówki jak muzea, galerie sztuki, archiwa, biblioteki, a także np. księgarnie, również te w galeriach handlowych. O ich uruchomieniu decyduje jednak dyrekcja takiej instytucji w porozumieniu z miejscowym sanepidem. Również w nich obowiązują indywidualne środki ochrony indywidualnej (zasłonięte usta i nic, dezynfekcja itp.) o których powiedzieliśmy wcześniej