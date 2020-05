Koronawirus. Objawy chorych na COVID-19 mogą się różnić w zależności od regionu

Koronawirus. Objawy mogą się zmieniać

Koronawirus. Nie tylko objawy są inne

Dodatkowo, zmienił się też okres inkubacji koronawirusa. Pacjenci w Wuhan objawy zauważali już po tygodniu od zakażenia, najpóźniej do dwóch tygodni. W tym momencie czas inkubacji wirusa jest dłuższy i choroba ujawnia się znacznie później. Jest to o tyle niebezpieczne, że po 14 dniach nikt już się nie spodziewa, że może u niego rozwinąć się choroba.

Druga fala epidemii koronawirusa w Chinach. Istnieje obawa powrotu choroby

Koronawirus powoduje inne objawy niż wcześniej?

Choć Chińczycy przekonują, że koronawirus mutuje, to jednak nie wszyscy badacze są do tego przekonani. Naukowcy spoza Chin twierdzą, że na razie nie ma jednoznacznych dowodów na to, że następuje mutacja koronawirusa i objawy choroby się zmieniają.