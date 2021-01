Koronawirus. Nowy sposób na wykonanie testu. Wymyślono go w Chinach

Z okazji zbliżającego się Chińskiego Nowego Roku, który przypada 12 lutego, władze w Chinach zaostrzają przepisy wprowadzone do walki z epidemią koronawirusa. Wszystko po to, aby zniechęcić mieszkańców do podróżowania między regionami. Obostrzenia obowiązują m.in. na terenie Pekinu. Od 28 stycznia do 15 marca wszyscy przybywający będą musieli przedstawić ujemny wynik testu na obecność koronawirusa