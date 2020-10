Koronawirus. Nowe obostrzenia dla seniorów i młodzieży. Nieoficjalne informacje

By skuteczniej walczyć z epidemią koronawirusa, rząd wprowadzi zakaz opuszczania domów dla seniorów - wynika z nieoficjalnych informacji, do których dotarła Wirtualna Polska. Dzieci i młodzież w wieku do 16. roku życia w godzinach 9-15 będą mogli przebywać poza domem tylko w towarzystwie osób dorosłych. Obowiązywać będzie także zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Rząd szykuje poważne ograniczenia dla seniorów i młodzieży (Getty Images, Fot: Pool)