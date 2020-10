Koronawirus. Nowe obostrzenia. Apel przewodniczącego KEP

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zwrócił się do wiernych z prośbą o przyjęcie ze zrozumieniem i cierpliwością nałożonych ograniczeń. Do duchownych zaapelował o wręczanie dyspensy osobom niemogącym uczestniczyć we Mszy Świętej z powodu epidemii koronawirusa.

