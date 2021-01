Koronawirus niezwykle groźny dla mózgu. Ustalenia amerykańskich naukowców

Wyniki badań zostały opublikowana na łamach "New England Journal of Medicine". Jeden z autorów badania nazwał je "kompletnym zaskoczeniem".

Koronawirus może powodować uszkodzenia podobne do udaru

Naukowcy przebadali mózgi 19 pacjentów zmarłych na COVID-19. Ich głównym celem było przyjrzenie się tkankom mózgowym w opuszce węchowej odpowiedzialnej za zmysł węchu oraz zbadanie pnia mózgu odpowiedzialnego za pracę serca i oddychanie. Aż u 14 zmarłych stwierdzono uszkodzenie naczyń krwionośnych odpowiedzialnych za dostarczanie tlenu do tych obszarów mózgu. Widoczne tam były zakrzepy i ślady przecieków krwi. Wykryte uszkodzenia są charakterystyczne dla udaru mózgu i chorób zapalnych układu nerwowego. W miejscach tych nie wykryto jednak śladów koronawirusa.

Zespół badawczy planuje teraz przeprowadzenie kolejnych badań, które mają wyjaśnić działanie mechanizmu, który sprawia, że COVID-19 przyczynia się pośrednio do uszkodzenia mózgu. Naukowcy podejrzewają, że może to mieć związek z utrzymującymi się na dłużej objawami choroby, jak zmęczenie i zaburzenia poznawcze.

Wcześniejsze badania wykazały, że koronawirus może dostać się bezpośrednio do mózgu pomijając krew-mózg. SARS-CoV-2 przenika do mózgu za pośrednictwem białka S, znajdującego się w jego osłonie. W taki sam sposób wirus przenika również do komórek układu oddechowego i płuc.