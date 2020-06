Koronawirus. Nieznane oblicze. "To temat tabu. Skraca życie o lata"

Koronkryzys nasili zaburzenia psychiczne

Prof. Adli liczy się z nasileniem się liczby i stopnia zaburzeń psychicznych w następstwie koronakryzusu. Jak powiedział: "Musimy uwzględnić fakt, że wielu ludzi poważnie chorych psychicznie i wymagających pomocy pozostało w swoim w mieszkaniu i nie udało się do lekarza albo kliniki". Skutki tego będzie można jednak zaobserwować dopiero później.

Samotność jest równie groźna jak palenie

Jego zdaniem pandemia koronawirusa spowoduje zwiększone zainteresowanie problemem samotności, który do tej pory był w niemieckim społeczeństwie bagatelizowany i spychany na dalszy plan. - Nawet podczas rozmowy z psychiatrą ludzie z ogromnym trudem przyznają, że czują się samotni, i że im to doskwiera - dodał. Jest to ważne, gdyż zwrócenie uwagi społeczeństwa na samotność samo w sobie jest już udaną prewencją.