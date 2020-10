Koronawirus Niemcy. Są nowe obostrzenia. Ograniczenia sprzedaży alkoholu w dużych miastach

Koronawirus Niemcy. Są nowe obostrzenia

Koronawirus Niemcy. Zakaz sprzedaży alkoholu

Obostrzenia dotyczą także zakazu sprzedawania alkoholu. W Berlinie zakaz obowiązuje w godzinach 23:00 - 6:00. Ograniczenie to obejmuje wszystkie sklepy poza aptekami i stacjami benzynowymi. Na tych ostatnich w tym czasie będzie zabroniona sprzedaż alkoholu. Ograniczenie ma obowiązywać do końca października. Ma to związek z tym, że w niemieckich miastach tysiące ludzi wieczorami przechadza się po ulicach i spędza czas w klubach.

Takie kroki podjęto także we Frankfurcie czy Kolonii. W niektórych miastach zamknięto w nocy kluby i restauracje, co ma nie pozwolić na to, by ludzie gromadzili się w zamkniętych przestrzeniach i zwiększali ryzyko zakażenia się koronawirusem. Obostrzenia mają obowiązywać co najmniej przez dwa tygodnie.