Koronawirus. Niemcy przedłużają lockdown, ale jest zapowiedź poluzowania restrykcji

Środowa konferencja Angeli Merkel z udziałem premierów krajów związkowych trwała niemal 9 godzin. Podsumowując ją niemiecka kanclerz mówiła o rozpoczynającej się nowej fazie pandemii, która daje nadzieje na jej wygaszenie. Merkel podkreśliła, że trwający proces masowych szczepień daje realną perspektywę otwarcia gospodarki. Poinformowała również, że lockdown zostanie przedłużony do 28 marca.

Koronawirus Niemcy. Luzowanie obostrzeń od poniedziałku

Podczas konferencji podjęto decyzje o stopniowym luzowaniu obostrzeń. Mają one być uzależnione od liczby zakażeń na 100 tys. mieszkańców w ciągu 7 dni. Jako pierwsze poluzowane zostaną zasady dotyczące prywatnych spotkań. W prywatnych gospodarstwach domowych od poniedziałku będą mogły odbywać się spotkania do 5 osób z wyłączeniem dzieci do 14 roku życia.