Koronawirus. Niemcy. Gerhard Schroeder: bzdurne sankcje na Rosję muszą zniknąć

- Europa nie ma innej alternatywy niż prowadzenie rozsądnych relacji z Rosją. Oczywiście FR może rozwijać się jednostronnie w kierunku chińskim, ale to nie jest w żywotnym interesie Europy, tym bardziej Niemiec. Potrzebujemy Rosji do rozwiązywania problemów międzynarodowych, potrzebujemy energii i rynku. Wszyscy w Europie próbują teraz ożywić gospodarkę po kryzysie związanym z koronawirusem. W takiej sytuacji utrzymywanie bzdurnych sankcji jest nieaktualne i one muszą zniknąć - stwierdza w rozmowie z "Der Tagesspiegel" Gehrard Schroeder.