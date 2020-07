Koronawirus nie odpuszcza ani na chwilę. Gdzie najwięcej zachorowań? Dramatyczne dane

Minęło około siedmiu miesięcy od ujawnienia pierwszych infekcji koronawirusem w chińskiej metropolii Wuhan. Od tego czasu patogen rozprzestrzenił się prawie na całym świecie i nadal nic nie wskazuje na to, żeby pandemia mogła wygasnąć. Wręcz przeciwnie: w wielu krajach występuje coraz większa liczba infekcji i to pomimo faktu, że w niektórych przypadkach poczyniono ogromne postępy w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa.

Koronawirus na świecie. Przypadek Australii

Rząd Australii ogłosił w kwietniu, że tygodnie rygoru epidemiologicznego przyniosły pozytywny skutek. Pandemia została opanowana, restrykcje można było poluzować. W rzeczywistości w Australii codziennie występowało kilkadziesiąt nowych infekcji. Ale po złagodzeniu rygoru, liczby znowu zaczęły rosnąć. W szczególności metropolia Melbourne donosiła o wzroście liczby infekcji, tak że zdecydowano się na zamknięcie miasta na początku lipca. Wprowadzone ograniczenia nie przyniosły jednak pożądanego powrotu do niewielkiej liczby przypadków. Na początku tego tygodnia australijskie władze ds. zdrowia zgłosiły około 550 nowych infekcji w ciągu jednego dnia; to więcej niż kiedykolwiek od wybuchu pandemii na kontynencie. Liczba dziesięciu zgonów dziennie, osiągnięta w niedzielę, to także nowy rekord w Australii. Niemniej jednak rząd ufa, że uda mu się powstrzymać wirusa, ponieważ prawie wszystkie nowe zgłoszone infekcje dotyczą wyłącznie Melbourne. Poza metropolią utrzymuje się niski poziom infekcji.