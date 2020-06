Koronawirus. Naukowcy w Instytutu Roberta Kocha uważają, że drugiej fali epidemii COVID-19 można uniknąć

Szef Instytutu Roberta Kocha (RKI) Lothar Wieler przygotowuje mieszkańców Niemiec do stałego życia z ograniczeniami. Jak wyjaśnił, w najbliższej przyszłości nie należy się spodziewać poważnych zmian w przebiegu infekcji. Patogen będzie stale obecny w kraju i stale będzie dochodzić do lokalnych ognisk infekcji. Należy zachować czujność i przestrzegać zasad dotyczących odstępów i higieny.

Koronawirus. Nowa normalność

- To będzie nowa normalność na następne tygodnie i miesiące - zapowiedział Wieler. Szef RKI jest "bardzo optymistyczny" co do tego, czy można zapobiec drugiej fali infekcji. Jak przekonywał: - To jest w naszych rękach, jesteśmy za to odpowiedzialni.