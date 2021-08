Koronawirus. Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia (11 sierpnia)

"Dane z ostatniego miesiąca pokazują, że zakażają się głównie osoby z grup najmniej zaszczepionych. Zakażenia wśród osób do 40 lat to ponad 56 proc. zakażeń. Osoby powyżej 60 lat - które są najszerzej zaszczepioną grupą - to jedynie niecałe 20 proc. zakażeń" - napisał Adam Niedzielski.