Koronawirus na weselach. Małopolski sanepid reaguje. Co z pozostałymi województwami?

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaapelował do mieszkańców trzech powiatów, by nie organizowali przyjęć weselnych .

Wysłaliśmy pytania do wszystkich pozostałych wojewódzkich inspektoratów sanitarnych. Odpowiedzi nie powinny niepokoić przyszłych nowożeńców.

Koronawirus a wesela. Te województwa są "bezpieczne"

Magdalena Mieszkowska, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu odpisała nam: "WSSE we Wrocławiu nie podejmuje żadnych dodatkowych działań mających na celu przekładanie organizacji przyjęć weselnych".

"Na terenie naszego województwa stale apelujemy o podejmowanie rozsądnych zachowań, noszenie masek i utrzymywanie dystansu społecznego. Przepisy prawa pozwalają na organizację imprez do 150 osób. Jedyne, o co możemy prosić społeczeństwo, to o odpowiedzialne zachowania. Dopuszczenie organizacji imprez nie stanowi konieczności i przymusu, jedynie daje pewna możliwość, z której możemy nie korzystać" - dodała.