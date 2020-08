Koronawirus na Ukrainie. Była premier Julia Tymoszenko zakażona. "Ciężki stan"

- Tak, niestety to prawda. Test wykazał, że Julia ma COVID-19. Jej stan jest oceniany jako ciężki. Ma gorączkę sięgającą 39 stopni C. Walczy! - potwierdziła Marina Soroka, rzecznik prasowa polityk.

Ukraina. Przygotowania na drugą falę epidemii

Na Ukrainie SARS-CoV-2 zainfekowanych zostało w sumie 102 971 osób, a w związku z chorobą na skutek COVID-19 zmarło 2244 pacjentów. Resort zdrowia w Kijowie przygotowuje się do drugiej fali epidemii. Obecnie na Ukrainie służby sanitarne odnotowują nowe dobowe rekordy w liczbie stwierdzonych zakażeń koronawirusem. W ostatnich dniach jest to od 1900 do 3000 przypadków dziennie.