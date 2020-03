Koronawirus na świecie. Ogromne problemy na granicy. Ukraińcy masowo wyjeżdżają z Polski

Przejścia graniczne Medyka, Budomierz i Krościenko są nieczynne. Jedyne działające jest obecnie w Korczowej. Tworzą się tam gigantyczne kolejki obywateli Ukrainy, którzy chcą wrócić do kraju. Wielu z nich nie ma własnego transportu. Dlatego czekają na busy, które przewiozą ich przez granicę. Jak powiedziała nam rzeczniczka prasowa Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej mjr Elżbieta Pikor, w ciągu doby około 50 takich busów przewiozło ok. 2 tys. obywateli Ukrainy.

- Ta kolejka to nie jest kolejka na wyjazd z Polski, ale do busów - tłumaczy mjr Elżbieta Pikor. Podkreśla, że osoby, które stoją, to te dojeżdżające do granicy, a nie przekraczające ją.