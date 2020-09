Koronawirus na świecie. AstraZeneca wstrzymuje badania nad szczepionką. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska uspokaja: pracuje nad nią wiele firm

Szczepionka na koronawirusa: AstraZeneca przerywa badania

Nawiązał w ten sposób do informacji, którą podał koncern AstraZeneca. Firma ta wstrzymała badania nad swoją szczepionką na koronawirusa . U jednego z wolontariuszy, który ją otrzymał pojawiła się "niepożądana reakcja".

- To bardzo ważne, abyśmy zaszczepili się przeciwko koronawirusowi, bo to jedyna metoda, by przerwać łańcuch epidemiologiczny, aby wyrwać się z infekcji, którą mamy niestety w naszym kraju - dodał.