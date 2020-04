Koronawirus na Islandii. Wzór walki z pandemią? "Jesteśmy na dobrej drodze"

Islandczycy usłyszeli w mediach o koronawirusie wtedy, kiedy reszta świata. Czyli na początku stycznia, gdy wirus rozprzestrzeniał się w Chinach. - Ale już na początku, jak były informacje z Chin, służby zaczęły się przygotowywać. Brały to na poważnie, była świadomość, że może to bardzo szybko zdarzyć się również tutaj - opowiada Damian, autor bloga "Nasz mały świat".

Testy od początku i dla każdego

Koronawirus dotarł na Islandię 28 lutego. Wtedy potwierdzono pierwszy przypadek. Na początku wielu mieszkańców wyspy miało pretensje. Zarzucali swoim władzom opieszałość we wprowadzaniu ograniczeń. - Mieliśmy dozwolone zgromadzenia do stu osób, a niektórzy apelowali, żeby zamknąć całą turystykę - mówi Damian - Też miałem taki moment, gdy wydawało mi się, że rząd robi wszystko za wolno, że powinni zamknąć granicę, zawiesić turystykę.

Chwila paniki przez koronawirusa

Wszędzie pojawiły się płyny do dezynfekcji, niektórzy chodzą w maseczkach, choć nie jest to prawnie nakazane, zakazano za to zgromadzeń powyżej dwudziestu osób. Wciąż jednak działa lotnisko, z którego można dolecieć na kontynentalną Europę. - Islandia nie jest zamknięta. Funkcjonują loty do Londynu czy Danii, ale każdy mieszkaniec Islandii, który wróci do kraju, musi poddać się kwarantannie - mówi Damian.