Koronawirus w Polsce. Profesor Krzysztof Simon: najgorsze czeka nas na przełomie kwietnia i maja

Ordynator wrocławskiego oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego uważa, że państwo mogło lepiej przygotować się do epidemii koronawirusa. - Może premier Mateusz Morawiecki był dezinformowany przez podległe mu służby. Od kilku lat funkcjonuje w Polsce propaganda sukcesu. Robimy masę błędów. Potem nie ma nikogo do przyznania się do błędu - twierdzi.