Koronawirus. Minister z WB: szczepionka na COVID-19 zmniejsza przenoszenie wirusa

Od końca grudnia 2020 roku na całym świecie podawane są szczepionki na COVID-19 . Jak przekazał w niedzielę Adam Niedzielski, w naszym kraju łącznie wykonano ponad 2,7 mln szczepień . Dwie dawki przyjęło już ok. 929 tysiące osób.

Koronawirus. Wpływ szczepień na pandemię

Do tematu wpływu szczepień na COVID-19 na pandemię odniósł się brytyjski minister zdrowia. - To, czy osoby zaszczepione, same nie chorując, mogą przenosić koronawirusa, czy też nie, pozostaje kluczową niewiadomą - przekazał w niedzielę Matt Hancock.