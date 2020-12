Koronawirus. Luzowanie obostrzeń wstrzymane. Są regiony, w których epidemia odpuszcza

Gdyby nie ogłoszony przez premiera Mateusza Morawieckiego "etap odpowiedzialności", który przedłużył obowiązywanie większości obostrzeń epidemicznych, można by otworzyć hotele, kina, a młodsze dzieci mogłyby wrócić do szkół. Pod względem liczby zakażeń pięć województw kwalifikuje się do "strefy żółtej".

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Koronawirus. Są już województwa, które spełniają warunki strefy żółtej (Kancelaria Premiera, Fot: Grafika Piotr Tarnowski)