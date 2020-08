Koronawirus. Łukasz Szumowski na wakacjach. Wybrał się na urlop do Hiszpanii

Koronawirus. Łukasz Szumowski na wakacjach w Hiszpanii

Z ustaleń tabloidu wynika, że Szumowski jest w Morro Jable. To kurort położony na wyspie Fuerteventura, która położona jest na Wyspach Kanaryjskich. Morro Jable znane jest z luksusowych hoteli. Przez miejscowych i przewodników porównywane jest nawet do Miami. To miejscowość, która wyróżnia się w momentami księżycowym krajobrazie wyspy.