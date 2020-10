Koronawirus. Lubliniec: Oblaci odcięci. W zakonie ciężko chorzy

Koronawirus. Lubliniec: Oblaci objęci kwarantanną

"W związku z wykryciem zakażenia koronawirusem, które potwierdzono u jednego z duszpasterzy parafialnych, decyzją sanepidu wspólnota zakonna w Lublińcu objęta została kwarantanną do 18 października" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie zakonu w Lublińcu.

Pierwsze objawy zakażenia koronawirusem u jednego z zakonników zauważono już w środę 7 października. W związku z obecnością starszych i schorowanych współbraci, a także z powodu pełnienia przez zakonnika posługi duszpasterskiej w Lublińcu i okolicach, zdecydowano o wysłaniu go na test na obecność koronawirusa.

Koronawirus. Lubliniec: Oblaci na kwarantannie. Zakażony w dobrym stanie

Izolacja ma trwać co najmniej do 18 października. Jak informuje "Dziennik Zachodni", stan zakażonego koronawirusem zakonnika jest stabilny i nie wymaga on hospitalizacji.