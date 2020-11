Koronawirus. Laboratoria doszły do granicy wydolności. Brakuje ludzi

W ostatnim czasie podjęto decyzję o wykorzystaniu testów antygenowych do sprawdzania pacjentów z objawami w lecznictwie szpitalnym, np. na izbach przyjęć czy na szpitalnych oddziałach ratunkowych. W jej ocenie to rozwiązanie może wspomóc diagnostykę.

- W tej chwili jesteśmy w takim stanie epidemicznym, że wydolność testowania przez laboratoria diagnostyczne technikami molekularnymi jest już wysycona. Ta granica to te 70-80 tys. testów na dobę, o których wspominają rządzący - zaznaczyła Niewiadomska.

Jej zdaniem ważne jest, by chorzy byli identyfikowani jak najszybciej, co uwiarygodni stan zakażeń w Polsce. - W przeciwnym wypadku za duża grupa umyka ze względu na nadal ograniczoną dostępność do testów i wydolność systemu - stwierdziła prezes KRDL.