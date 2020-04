Koronawirus. Korea: egzamin pisemny na stadionie piłkarskim. Czy tak będzie wyglądała matura 2020 r. w Polsce?

To czy, jak, a nawet kiedy przeprowadzona będzie matura w Polsce w 2020 r. ciągle jest wielką niewiadomą. Być może Korea znalazła dobre rozwiązanie, z którego warto wziąć przykład. Doszło tam do niecodziennego egzaminu w kilkusettysięcznym mieście Ansan na południe od stolicy Korei, Seulu. Na płycie miejscowego stadionu piłkarskiego, w odpowiednich odległościach od siebie, ustawiono kilkadziesiąt stołów i krzeseł. Następnie zasiedli do nich kandydaci do pracy w jednej z miejscowych firm, zdając w ten sposób egzamin pisemny. Firma uznała, ze takie środki są konieczne, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa Covid-19 w tym kraju.