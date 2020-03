Koronawirus. Kontrowersyjny film radnego z Trzcianki. Oburzenie w sieci i interwencja małopolskiej kurator

Bez koszulki, ale z metalową miską na głowie. W takim wydaniu z apelem dotyczącym koronawirusa wystąpił w filmiku radny Rady Miejskiej Trzcianki. Internauci nie kryli oburzenia. W sprawie interweniowała małopolska kurator oświaty. Sam radny mówi, że żartował.

"Drodzy parafianie, apeluję do was: nie chodźcie do kościoła, ja swoją mszę odprawiam w domu" - mówi na filmie, który krąży po sieci radny Rady Miejskiej Trzcianki, który jest również nauczycielem. Na nagraniu widzimy, jak śpiewa "ciało Chrystusa" i uderza w metalową miskę, którą ma na głowie. Nie ma na sobie koszulki. Wideo jako gorzące odebrało wielu internautów.

Nie publikujemy go - radny twierdzi, że nie chciał, by film dotarł do opinii publicznej. Nagranie zauważyła między innymi małopolska kurator oświaty. Pod tweetem jednego z internautów, który udostępnił film i nie krył oburzenia, Barbara Nowak napisała: "Zgłosiłam wpis, mam nadzieję, że Kuratorium Oświaty w Poznaniu wysyła już tego pana na komisję dyscyplinarną".

Radny odniósł się do reakcji, które wywołał. - To był żart, który wysłałem do grupy przyjaciół i nauczycieli. Niestety, ktoś przechwycił filmik i udostępnił go publicznie, co nie było moim zamiarem - zapewnił w rozmowie z lokalnym portalem pila.naszemiasto.pl. Zapowiedział, że pisze pozew przeciwko osobom, które umieściły filmik w sieci bez jego wiedzy. Jego zdaniem to radni Prawa i Sprawiedliwości.

- Jest mi przykro czytając komentarze, gdzie m.in. jestem nazywany durniem. Co więcej, w prywatnych wiadomościach otrzymuje nawet groźby. Wiem, że nieżyczliwe mi osoby podjęły już pewne kroki prawne. Cóż, muszę się z tym zmierzyć, a także cała moja rodzina, która również czyta wszystkie komentarze w internecie - dodaje radny.

Przypomnijmy, że biskupi zwolnili wiernych z obowiązku osobistego udziału w niedzielnych mszach świętych. Polacy w większości popierają taką decyzję hierarchów Kościoła katolickiego.

