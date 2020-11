Koronawirus. Konstanty Radziwiłł o swojej chorobie i systemie zdrowia

Koronawirus. Nieuchronna fala zakażeń

Koronawirus. Ważne pytania

Radziwiłł odniósł się również do przekształcania coraz większej liczby szpitali na placówki covidowe. Zaznaczył, że takie rozwiązanie podyktowane jest koniecznością dostarczania pacjentom tlenu, do czego najlepiej przystosowane są istniejące już placówki. Podkreślił również, że wiąże się to z bardzo dużymi problemami szpitali. Wojewoda skomentował także plany rządu zmierzające do wydzielenie 40 tys. łóżek do walki z COVID-19.