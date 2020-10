Koronawirus. Konstanty Radziwiłł o drugiej fali epidemii

Koronawirus. "Pan premier myślał, że epidemia ma się ku końcowi"

- Pan premier wyrażał nadzieję większości z nas. Tak naprawdę ta epidemia to pierwsze takie wydarzenie w historii. Sądzę, że pan premier ulegał tym samym emocjom, co rodacy i rzeczywiście myślał, że epidemia ma się ku końcowi - powiedział Radziwiłł.

Znowu problem dla gastronomii. "Drastyczna zmiana, trzeba się przebranżowić"

Koronawirus. Trzeba się liczyć z brakiem komfortu

Wojewoda mówił również o wyzwaniach, z jakimi musi sobie radzić polski system opieki zdrowotnej i w jaki sposób może się to odbić na pacjentach. Stwierdził, że sytuacje, kiedy w szpitalu brakuje łóżka mogą się niestety zdarzać i trzeba się z tym liczyć. - Rozumiem brak komfortu i zdezorientowanie, ale może się tak zdarzyć, że pacjent pojedzie kilkadziesiąt km dalej, gdzie będzie można go leczyć - stwierdził. - Karetka dzisiaj to jest miejsce, gdzie są urządzenia potrzebne do tego żeby pacjent mógł być transportowany bezpiecznie - dodał.