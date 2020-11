Koronawirus. Koncentrator tlenu zyskuje popularność. Lekarze ostrzegają

Koncentrator tlenu. Polacy kupują ich coraz więcej

Czym jest koncentrator tlenu? To urządzenie, które za pomocą filtrowania powietrza atmosferycznego, usuwaniu z niego azotu i innych gazów oraz koncentrowaniu i nawilżaniu dostarcza nam niemalże czysty tlen. Nazywane są "fabrykami tlenu". Koncentrator tlenu to urządzenie, którego celem jest dostarczenie pacjentowi powietrza dodatkowo wzbogaconego odpowiednią zawartością tlenu.

Koncentrator tlenu. Lekarze ostrzegają

- Pacjent, który potrzebuje tlenu, to jest pacjent, który może być potencjalnie niestabilny. Jeśli ktoś w przebiegu zapalenia płuc potrzebuje tlenu to powinien leżeć w szpitalu, a nie w domu na koncentratorze. To jest bardzo zły pomysł. Rozwój tej choroby jest bardzo dynamiczny i w momencie, kiedy pacjent zaczyna już potrzebować tlenu, to znaczy, że choroba jest mocno zaawansowana, a pogorszenie może nastąpić bardzo gwałtownie - powiedział Szułdrzyński w rozmowie z portalem WP portal.abczdrowie.pl.