Koronawirus. Kolejny rekord zakażeń. "Jest coraz mniej czasu na podejmowanie decyzji"

Od kilkunastu dni w Polsce notowane są rekordy zakażeń koronawirusem. W czwartek Ministerstwo Zdrowia przekazało, że odnotowano 8099 kolejnych przypadków (wzrost o 1,5 tys. od środy), zmarło 91 osób . - Według skorygowanych modeli matematycznych ten wzrost był spodziewany. Tym bardziej, że podobna sytuacja jest w całej Europie. Mamy do czynienia ze wzrostem wykładniczym: co kilka dni liczba aktywnych przypadków się podwaja. Widać, że następuje niemal pionowy przyrost. Jest coraz mniej czasu na podejmowanie decyzji - mówi w rozmowie z WP Jan Bondar.

Rzecznik GIS potwierdził ustalenia portalu money.pl dotyczące nowych obostrzeń, które mają być omawiane na czwartkowym Rządowym Zespole Zarządzania Kryzysowego. - To będzie przede wszystkim kwestia ograniczenia imprez masowych czy szkół. W pierwszej kolejności będzie to dotyczyło starszych roczników. Jest przygotowany cały katalog działań, aby spowolnić transmisję wirusa - komentuje Bondar.

Koronawirus. Tylko WP: pierwsze szczegóły nowego projektu

Prohibicja od godziny 19? Wiceminister Marcin Horała: różne rozwiązania są anlizowane

Z raportu Ministerstwa Zdrowia dowiadujemy się też o innym wzroście - coraz więcej osób w Polsce objętych jest kwarantanną. W czwartek to już 296 tysięcy przypadków (blisko 50 tys. więcej od poprzedniego raportu - red.). - Przy tej metodologii to nieuniknione. Wraz ze wzrostem liczby zakażeń rośnie liczba osób objętych kwarantanną. Każdy przypadek COVID wymaga około 20 telefonów do "osób w najbliższym kontakcie". Przy takich wynikach, jak ten, można sobie wyobrazić tylko skalę pracy, jaką trzeba wykonać - mówi rzecznik GIS.