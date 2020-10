Koronawirus. Ryszard Terlecki: w piątek prawdopodobnie posiedzenie Sejmu

Ryszard Terlecki niechętnie dzielił się informacjami z sejmowymi reporterami. - Musimy przyjąć ustawę, która wpłynie dzisiaj do Sejmu. Jak tylko wpłynie to się od razu znajdzie na stronach (internetowych Sejmu) i będziecie państwo wiedzieć - ujawnił wicemarszałek. Wcześniej w rozmowie z Radiem Wnet polityk przekazał, że projekt jest przygotowywany przez ministerstwo zdrowia.

Zapowiedź posiedzenia Sejmu oraz ustawy dotyczącej służby zdrowia pojawia się kilkanaście godzin po wypowiedzi Jacka Sasina. Wicepremier ds. aktywów państwowych stwierdził, że problemem podczas walki z koronawirusem jest "zaangażowanie personelu medycznego ". Polityk zarzucił im, że niektórzy z nich nie respektują nakazu wojewody do stawienia się w miejscu pracy poza ich dotychczasową placówką medyczną. Według Sasina "coś takiego w tym zawodzie nie powinno występować".

- Bez środowiska lekarskiego i jego zaangażowania ten system dawno by się zawalił - mówił w rozmowie z WP dr Wojciech Pacholicki, który przyznał, że jest "rozczarowany słowami polityka". - Rząd przespał miesiące letnie. Poprzedni minister nie przygotował nas do drugiej fali pandemii, a pan Sasin albo świadomie wprowadza ludzi w błąd, albo – jak to się mówi "nie wiedział, a powiedział". I w ten sposób tworzy sobie sztuczną rzeczywistość - dodał wiceszef Porozumienia Zielonogórskiego.