Koronawirus. Kolejne badania potwierdzają późne skutki COVID-19

Najczęściej występujące powikłania po chorobie to utrzymujące się miesiącami bóle mięśni, zmęczenie oraz stany lękowe czy depresja. Raport opublikowano w fachowym magazynie Lancet.

Naukowcy przebadali 1733 osoby, które między styczniem a majem ubiegłego roku przebywały z powodu zachorowania na COVID-19 w szpitalu w Wuhan w Chinach. Okazało się, że miesiące po opuszczeniu szpitala 76 procent uczestników badania wciąż skarżyło się na co najmniej jeden z symptomów choroby. Średnia wieku uczestników badania wynosiła 57 lat. Większości z nich podawano w szpitalu tlen.

Szczepienia polityków PiS poza kolejnością? Rzecznik rządu komentuje nieoficjalne informacje

Koronawirus. Zmęczenie i osłabienie

Koronawirus. Potrzeba więcej danych

Problemem może być choćby fakt, że pominięto osoby, które miały tylko lekki przebieg choroby. - Może to zakłócać obraz późnych skutków infekcji - mówi Joerdis Frommhold z wydziału chorób dróg oddechowych kliniki w Heiligendamm w Niemczech.

Lekarka zwraca uwagę na fakt, że obok osób przechodzących ciężką infekcję oraz tych, którzy w ogóle nie zauważyli tego, że chorowali, istnieje jeszcze trzecia grupa. - To pacjenci z łagodnym przebiegiem, którzy być może trafili na krótko do szpitala, a którzy odczuwają symptomy dopiero po okresie jednego do trzech miesięcy - mówi.