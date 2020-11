Koronawirus. Kiedy zarażamy innych?

Objawy zakażenia koronawirusem pojawiają się zwykle po pięciu dniach od kontaktu z osobą chorą. Okazuje się, że jest to zarazem czas największej aktywności wirusa w naszym organizmie, także w przypadku, kiedy nie mamy żadnych objawów choroby. Oznacza to, że mimo dobrego samopoczucia możemy zarażać innych.

Koronawirus. Potrzebna jest wczesna izolacja

To dlatego tak ważna jest wczesna izolacja po kontakcie z osobą zakażoną - podkreślają naukowcy. U zakażonej osoby największa gęstość koronawirusa SARS-CoV-2 może wystąpić jeszcze przed pojawieniem się pierwszych objawów. Podjęcie natychmiastowych działań może skutecznie przyczynić się do przerwania łańcucha zakażeń.

Z badań przeprowadzonych przez naukowców wynika także, że wirus nie jest aktywny przez cały czas trwania choroby. Nieaktywne fragmenty wirusowego RNA odnajdywaniu w wymazach z gardła i nosa nawet do 17 dniu po wystąpieniu objawów, ale nie są one zdolne do replikacji. "Żywego" wirusa nie znajdowano w próbkach po dziewiątym dniu choroby. Oznacza to także, że po tym czasie ryzyko zakażania innych nie jest zbyt wysokie.