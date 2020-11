Koronawirus. Już ponad 2 miliony zakażeń we Francji

Koronawirus. Mimo rekordu, widać poprawę

Dyrektor generalny we francuskim ministerstwie zdrowia Jerome Salomon, mimo przekroczenia granicy 2 milionów zakażeń jest dobrej myśli. "Nasze wysiłki zaczynają przynosić owoce" - powiedział Salomon twierdząc, że polepszająca się sytuacja Francji jest wynikiem wprowadzonych przez rząd ograniczeń.

Urzęnik poinformował, że wciąż wysoka jest liczba pacjentów leczonych na COVID-19 we francuskich szpitalach. Obecnie jest ich aż 33,5 tys., z czego 4854 osoby przebywają na oddziałach intensywnej terapii. Oznacza to, że w szpitalach jest więcej pacjentów niż wiosną, ale wówczas znacznie większa była liczba pacjentów na oiomach.

Minister zdrowia Olivier Veran ocenił, że Francja odzyskuje kontrolę nad epidemią. Jednocześnie zaznaczył jednak, że jest jeszcze za wcześnie na ogłaszanie zwycięstwa. Veran podkreślił, że rząd nie może jeszcze znosić wprowadzonych ograniczeń. Mają one obowiązywać co najmniej do początku grudnia.