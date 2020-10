Koronawirus. Jerzy Owsiak o zapomnianych przez Boga i ludzi oddziałach

Wtorkowy wpis to już kolejny głos Jerzego Owsiaka w sprawie przekształcania łóżek zakupionych przez WOŚP na łóżka służące walce z pandemią. Poprzedni wywołał w internecie burzę i ostrą reakcję opozycji.

Koronawirus. Owsiak o sprzęcie WOŚP

"Sprzęt nie jest własnością Fundacji WOŚP. Ten sprzęt odkąd tylko znajdzie się w szpitalu jest jego własnością i to szpital odpowiada za prawidłowe użytkowanie i serwisowanie. Fundacja zawsze kupując sprzęt standardowo dba o to, żeby miał dłuższą gwarancję, a także bardzo często zapewnia zakup materiałów zużywalnych na dłuższy czas. Ale podkreślamy - to sprzęt, który jest przypisany bardzo dokładnie szpitalowi i oddziałowi, na którym ma pracować" - napisał Owsiak. "Jeżeli szpital chce sprzęt ten zlikwidować lub przekazać gdzie indziej, w umowie jest ważna klauzula mówiąca o tym, że ta decyzja musi być podjęta za zgodą Fundacji" - dodał.