Koronawirus. Irlandczycy, latając do dentysty, omijają obostrzenia

Sprawa pomijania przez Irlandczyków obostrzeń dotyczących podróży wyszła na jaw po tym, jak irlandzkie służby skontrolowały lotnisko w Dublinie. W wyniku działań stwierdzono, że aż 40 proc. wylegitymowanych pasażerów wybierało się na Teneryfę, by leczyć swoje uzębienie. Na dowód okazywali potwierdzenia umówionych wizyt.

Koronawirus. Nie wszyscy docierają do gabinetu

Choć obowiązujące w Irlandii obostrzenia dopuszczają możliwość wyjazdu na leczenie do innych krajów, to problemem są fałszywe intencje wyjeżdżających. Policja ostrzega, że w przypadku ustalenia, że wizyta u dentysty się nie odbyła lub była niepotrzebna, osobom przyłapanym na takim oszustwie grozi kara do 2 tys. euro.