Koronawirus i czerwona strefa. W popularnym kurorcie zamarło życie

Dodaje, że to skutek wprowadzenia czerwonej strefy , odczytanej przez społeczność i gości jako zagrożenie koronawirusem . Życie uliczne w kurorcie praktycznie zamarło. Przewodnicząca rady zwierza się, że nawet jej córka bała się przyjechać w odwiedziny.

Czerwona strefa. Kurort bez turystów nie zarabia

Ze względu na obostrzenia znane wydarzenie polityczno-ekomiczne, czyli Forum Ekonomiczne w Krynicy, zostało przeniesione do Karpacza w woj. dolnośląskim. Na inny termin przeniesiono festiwal biegowy, na który przyjeżdżało nawet 10 tys. uczestników.

- Oznacza to potężne straty dla lokalnego biznesu. W trakcie forum przyjeżdża kilka tysięcy gości i zajęte są wówczas wszystkie miejsca hotelowe w mieście. Odwołane pobyty kuracjuszy z uzdrowisk i turystów to kolejny cios. Budżet Krynicy-Zdroju zasilają opłaty uzdrowiskowe naliczane za dobę pobytu - dodaje Irena Weber-Grelecka.

Ryszard Czarnecki przerywa milczenie ws. kilometrówek. "Ze spokojem czekam na wyjaśnienie sprawy"

"Po wprowadzeniu czerwonej strefy na Sądecczyźnie mieszkańcy innych regionów masowo odwołują rezerwacje pobytu w podsądeckich uzdrowiskach. Taką strefę turyści jednoznacznie utożsamiają z zagrożeniem dla ich zdrowia i życia. (...) Pozbawia to środków do życia mieszkańców, którzy w zdecydowanej większości utrzymują się z turystyki" - czytamy w liście radnych Krynicy Zdrój do ministra zdrowia oraz minister rozwoju. Proszą o ponowne rozważenie zasadności wprowadzonych restrykcji.