Koronawirus. Hotele mogą zostać otwarte już w połowie lutego

To nieoficjalne doniesienia, ale jeśli im wierzyć to pod koniec tygodnia rząd może podać datę otwarcia hoteli dla wszystkich chcących z nich skorzystać. Wstępnie mowa o 14 lutego . Decyzja będzie podjęta nie tylko na podstawie sytuacji epidemicznej w Polsce, ale także w innych europejskich krajach, przede wszystkim w Niemczech i w Czechach.

Rząd ma także rozważać, czy wraz z hotelami nie otworzyć szkół. Miałoby to zapobiec sytuacji, gdy spragnieni wyjazdu rodzice zabieraliby swoje dzieci na urlopy. Jeśli popularne kurorty z miejsca otworzyłyby się dla wszystkich chętnych, szybko mogłyby stać się nowymi ogniskami zakażeń na COVID-19.

Ponowne otwieranie hoteli to temat kontrowersyjny, ponieważ rząd wielokrotnie zmieniał w tej sprawie zdanie. Gdy tylko nadeszła jesienna fala zachorowań na koronawirusa, rząd zdecydował, że zamknie hotele, dla wszystkich poza gośćmi przybywającymi w delegacji, co stworzyło wygodną furtkę do nadużyć. Zakaz nie obejmował także prywatnych kwater.