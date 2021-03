Koronawirus. Gdzie jest najgorzej? 36 powiatów z rekordowym wskaźnikiem zakażeń

- Pierwszy raz mamy do czynienia z sytuacją, że jednocześnie 36 powiatów odnotowuje tak wysoki poziom wskaźnika nowych zakażeń. Podczas szczytu drugiej fali epidemii jedynie pojedyncze powiaty notowały takie wskazania. Z mapy widać, że najwięcej zachorowań jest w powiatach skupionych wokół dużych miast jak Katowice i cała aglomeracja Śląska, Warszawa, Poznań, Łódź - komentuje w rozmowie z WP Piotr Tarnowski, niezależny analityk danych o epidemii.

- Sytuacja na Śląsku jest krytyczna pod względem liczby zachorowań i hospitalizacji. Dlatego podjęliśmy decyzję o relokacji pacjentów. Dzisiaj będzie to prawie 20 osób - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Do końca tygodnia planowane jest przewiezienie 170 chorych ze Śląska do ościennych województw.