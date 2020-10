Koronawirus. Francja wprowadza godzinę policyjną

W Paryżu oraz ośmiu innych miastach Francji zostanie wprowadzona godzina policyjna. Nowe obostrzenia będą obowiązywać od godz. 21 do 6 rano. Prezydent Emmanuel Macron powiedział, że są to środki adekwatne do trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa we Francji.

Francja. Emmanuel Macron zapowiedział wprowadzenie godziny policyjnej (PAP)