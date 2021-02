Koronawirus. Europa walczy z epidemią. Nowe obostrzenia, ale też luzowanie

We Francji od godz. 18 do 6 rano obowiązuje godzina policyjna. Za jej złamanie otrzymać można karę grzywny. Każdy, kto chce dostać się na teren kraju ma obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu PCR, z wyjątkiem pracowników transgranicznych i kierowców wykonujących międzynarodowy transport towarów. Podróżni spoza krajów UE i Strefy Schengen nie mogą wjechać do Francji bez uzasadnionego powodu.

Koronawirus. Wielka Brytania i Hiszpania walczą z COVID-19,

Koronawirus. Obostrzenia też w Niemczech i we Włoszech

Rząd kraju zobowiązał też pracodawców do zapewnienia możliwości pracy zdalnej dla pracowników. Jeśli nie jest to możliwe, konieczne jest przestrzeganie zaleceń sanitarnych, należy też nosić maskę ochronną i stosować środki dezynfekujące. W komunikacji miejskiej obowiązkowa jest medyczna maska ochronna. Obostrzenia potrwają co najmniej do 14 lutego.