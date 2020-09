Koronawirus. Europa szykuje się na drugą falę? Wracają kolejne obostrzenia

Węgrzy i Ukraińcy zakazali wjazdu obcokrajowcom, Czesi wracają do maseczek, tak samo mieszkańcy Paryża. Za to mieszkańcy Glasgow nie mogą nawet zaprosić gości do domu. Najnowsze dane pokazują, że najgorsza sytuacja jest w Hiszpanii, Bułgarii i Chorwacji. Problem może też mieć kilka europejskich stolic.

Restrykcyjne ograniczenia wprowadziły władze Szkocji. Środa to pierwszy dzień, gdy mieszkańcy Glasgow, West Dunbartonshire i East Renfrewshire nie mogą ani przyjmować gości w swoich domach, ani odwiedzać innych. Zakaz ten obowiązywać ma przez dwa tygodnie, może jednak zostać zniesiony po tygodniu. Wprowadzono również obowiązkową kwarantannę dla osób, które wracają z Grecji. Decyzja może mieć związek z niedawnym lotem z Zakynthos do Cardiff, gdy w samolocie wykryto 7 przypadków koronawirusa, a 193 pasażerów poddano kwarantannie.

Węgrzy przywrócili kontrole graniczne i nie wpuszczają do kraju obcokrajowców, jest jednak od tego zakazu szereg wyjątków. Wjechać będą mogli cudzoziemcy, którzy mają zezwolenie na pobyt stały, a także ich rodziny. Poza tym wjechać mogą zagraniczni studenci czy osoby, które na Węgrzech zaplanowany mają zabieg medyczny albo udział w rodzinnej uroczystości. Muszą to jednak udowodnić pogranicznikom. A jeżeli badanie na granicy wykażę podejrzenie zakażenia, i tak nie będą mogli wjechać do kraju. Podobny test muszą przejść sami Węgrzy, których potem obowiązuje kwarantanna.

Czesi znów muszą nosić maseczki, na razie obowiązek zasłaniania nosa i ust przywrócono w środkach komunikacji miejskiej, urzędach i szpitalach, a w Pradze także na dworcach, stacjach metra i lotnisku. Dodatkowo w Pradze czeskie władze zalecają noszenie maseczek przez uczniów w szkołach, jednak ostateczne decyzje leżą w gestii dyrektorów szkół. W Czechach obowiązują cztery stopnie zagrożenia epidemicznego, a Pragę objęto trzecim stopniem. Wyższy, czwarty stopień, oznacza brak kontroli nad rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Francja musi zmagać się z jednym z najwyższych wzrostów liczby zakażeń w Europie. Dalego francuskie władze cały czas zaostrzają przepisy i wprowadzają kolejne środki ostrożności. Pracodawcy zostali zobowiązani do zapewnienia maseczek swoim pracownikom, którzy muszą nosić je w zakładach pracy. Wyjątków od tej reguły jest niewiele. Podobnie obowiązek noszenia maseczek obowiązuje w całym Paryżu i na przedmieściach. Przez pogarszającą się sytuację we Francji polski rząd planował wprowadzenie zakazu lotów do tego kraju, jednak w ostatniej chwili miał się z tych planów wycofać.

Jednak najcięższa sytuacja jest w Hiszpanii. Polskie MSZ odradza podróży, które nie są koniecznie, do całego kraju, ale w szczególności do Madrytu i Katalonii. Tam, i w pięciu innych regionach, noszenie maseczek obowiązkowe jest wszędzie w przestrzeni publicznej, poza tym szereg obostrzeń obowiązuje w restauracjach czy muzeach. Od środy obowiązuje też zakaz lotów do Polski do Hiszpanii, co oznacza spore problemy dla przebywających tam Polaków. Przyczyną jest pogarszająca się sytuacja epidemiczna, we wtorek w Hiszpanii odnotowano ponad 8 tysięcy nowych zakażeń, przez cały ostatni tydzień prawie 50 tysięcy.

Koronawirus w Europie. Kraje walczą z pandemią

Dane Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób pozwalają porównać obecną sytuację w różnych krajach. Niezależna unijna agencja oblicza współczynnik zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni. Widać wyraźnie, że najgorsza sytuacja jest Hiszpanii, Bułgarii i Chorwacji, ale tylko w okolicach Dalmacji. Czerwonym punktem na mapie są też stolice jak Praga, Amsterdam i Paryż, poza tym część południowego wybrzeża Francji i okolice Edynburga.

Jednak większość europejskich krajów odnotowała ostatnio wzrosty zakażeń. Ekspeci przewidują, że druga fala koronawirusa może nadejść nawet za kilka tygodni. - Boimy się drugiej fali, kiedy będziemy mieli grypę, choroby przeziębieniowe i prawdopodobnie COVID. Jeżeli złożą się te wszystkie choroby na raz, to będzie naprawdę duży problem z wydolnością laboratoriów - mówił Wirtualnej Polsce doktor Michał Sutkowski.